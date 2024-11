Ceará empata com o Guarani e tem ajuda do Goiás para conquistar o acesso na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O Ceará está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após dois anos. Apesar de depender apenas de sua vitória para garantir o acesso, o time contou com a ajuda do Goiás, que venceu o Novorizontino por 1 a 0, para confirmar a vaga.

O time cearense empatou sem gols com o Guarani neste domingo, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 38ª e última rodada da Série B. Com o resultado, o Ceará chegou a 66 pontos, superando o Novorizontino, que permaneceu com 65, e garantindo seu retorno à elite do futebol nacional.

Curiosamente, este é o segundo acesso do Ceará comemorado em Campinas. Em 2009, o time conquistou a vaga na Série A ao vencer a Ponte Preta por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada da competição.

Já rebaixado à Série C com três rodadas de antecedência, o Guarani apenas cumpriu tabela e encerrou a temporada na lanterna, com 32 pontos. A campanha do Bugre em 2024 foi marcada por dificuldades: após escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista, o time não conseguiu repetir o desempenho e teve um desempenho fraco na Série B, culminando em sua queda.

O início da partida refletiu bem o cenário das duas equipes. O Ceará foi superior desde o apito inicial, pressionando e controlando as ações, chegando com facilidade ao gol de Fred Conte, em Campinas. O time cearense dominava o jogo, mas pecava pela falta de agressividade e precisão, impedindo que a superioridade se transformasse em gol.

Embora o Guarani se mostrasse mais cauteloso, o time também levava perigo, principalmente em jogadas de bola parada. No entanto, a falta de qualidade do elenco ficou evidente na partida.

A pressão pelo acesso fez o Ceará diminuir o ritmo nos minutos finais da primeira etapa, o que impactou a qualidade do jogo após os 30 minutos. A ansiedade fez o time visitante cair de produção, apresentando um desempenho bem abaixo do seu nível recente na competição.

O segundo tempo começou mais movimentado, com ambas as equipes adotando posturas diferentes em campo. Precisando do gol para garantir o acesso, o Ceará partiu para o ataque e quase abriu o placar em uma cabeçada de Erick Pulga.

Apesar do bom início na etapa complementar, o time cearense voltou a enfrentar os mesmos problemas do primeiro tempo, mostrando desorganização e nervosismo, o que comprometeu o desempenho.

Conforme a partida se aproximava do final, o Ceará ensaiou uma pressão em busca do gol. Aos 35 minutos, o time chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento, frustrando os planos do time visitante. No final, com o anúncio do gol do Goiás, o Ceará manteve o resultado e comemorou o acesso.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 CEARÁ

GUARANI – Fred Conte; Heitor (Léo Porfírio), Yan Henrique (Pacheco), Matheus Salustiano, Lucas Adell e Jefferson; Gabriel Bispo, Anderson Leite (Marlon), Matheus Bueno e Luan Dias (Pierre); Caio Dantas. Técnico: Alan Aal

CEARÁ – Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Lucas Mugni (Facundo Barceló); Lucas Rian (Talisson), Erick Pulga e Aylon (Recalde). Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Bueno e Luan Dias (Guarani); David Ricardo (Ceará).

ÁRBITRO – Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

RENDA – R$ 294.890,00.

PÚBLICO – 3.810 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).