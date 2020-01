Ceará e São Caetano estreiam com vitória na Copa São Paulo

ceará e São Caetano foram mais duas equipes a estrearem com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois entraram em campo na manhã deste sábado, último dia da primeira rodada da competição.

No Grupo 31, no Nicolau Alayon, em São Paulo, o Ceará bateu o Canaã-BA por 2 a 1 e divide a liderança com o São Caetano, que estreou com triunfo por 3 a 1 sobre o Nacional na partida preliminar.

Pelo Grupo 25, disputado no Distrital do Inamar, em Diadema, os anfitriões do Água Santa venciam até os 45 minutos do segundo tempo, mas cederam o empate por 1 a 1 com o Trem-AP.

Esse grupo conta ainda com Vitória da Conquista, que não entrou em campo porque enfrentaria o Flamengo, que desistiu da competição. As partidas contra o time carioca serão consideradas como triunfos por W.O.

Outros seis jogos ainda serão disputados neste sábado, concluindo a primeira rodada da fase de grupos. Já no domingo, a segunda rodada se inicia. Ao final de três rodadas, os dois melhores times de cada um dos 32 grupos avançam para o mata-mata.

Confira os jogos deste sábado:

8h45 – Nacional-SP 1 x 3 São Caetano

11h – Água Santa 1 x 1 Trem-AP

Ceará 2 x 1 Canaã-BA

16h – São Paulo x Operário-PR

18h15 – São Bernardo x Palmeira-RN

18h30 – CSA x Coritiba

Itapirense x Jacuipense-BA

20h45 – Portuguesa x São Bento

Vasco x Carajás-PA