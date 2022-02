Ceará e Sampaio Corrêa empatam pela Copa do Nordeste em jogo repleto de emoções no fim Vozão saiu na frente com Kelvyn, mas Bolívia Querida buscou o empate com Eron

Na noite deste sábado (12), Ceará e Sampaio Corrêa ficaram no empate de 1 a 1 pela Copa do Nordeste. A partida disputada no Castelão contou com gol de Kelvyn para os donos da casa e de Eron para os visitantes. O resultado deixou o Vovô na liderança do Grupo B, com oito pontos. Enquanto isso, a Bolívia Querida fica em 4° na Chave A, com quatro.

Agora, os dois clubes voltam a campo no meio de semana. Na terça-feira (15), o Ceará recebe o Sport, às 21h30. Enquanto isso, na quarta-feira (16), o Sampaio Corrêa visita o Sousa, às 19h30. Os dois jogos são válidos pela 5ª rodada da Copa do Nordeste e acontecem no horário de Brasília

VOZÃO NA FRENTE

O começo do jogo mostrou duas equipes com propostas distintas. Enquanto o Ceará prezou pela posse de bola e pressão no campo de ataque, o Sampaio Corrêa optou pelos contra-ataques e lances de velocidade com seus alas.

Sem conseguir infiltrar pelo meio da defesa, o Ceará se viu obrigado a usar os seus laterais. No primeiro lance de perigo, Michel Macedo mandou para fora. Do outro lado do campo, Kelvyn foi certeiro. O lateral-esquerdo recebeu e soltou a bomba. Com desvio, a bola morreu no fundo das redes de Luiz Daniel.

ALEGRIA DUROU POUCO

​A festa no Castelão durou pouco. Logo depois do gol sofrido, o Sampaio Corrêa partiu em busca do empate e, se não conseguiu com Wesley Dias, que quase completou erro da defesa, chegou à igualdade com Eron. O centroavante recebeu de Soares e estufou as redes.

Com o placar empatado novamente, o Ceará teve que remar atrás do prejuízo. Zé Roberto chegou perto de desempatar em chute cruzado, enquanto Mendoza tentou duas vezes, mas não teve êxito, levando o 1 a 1 para o vestiário.

ASSIM COMO ANTES…

A volta para o segundo tempo mostrou duas equipes com a mesma proposta do começo do jogo. Em casa, o Ceará partiu para cima, mas diferentemente da etapa anterior, conseguiu acionar o seu ataque, não precisando tanto dos laterais.

Zé Roberto começou o segundo tempo mais participativo e construiu jogada para que Vina finalizasse errado. Mais tarde, o próprio centroavante arrumou espaço e chutou para defesa providencial de Luiz Daniel. Lima também tentou em jogada dentro da área, porém concluiu errado.

NÃO QUIS ENTRAR

A reta final de jogo no Castelão foi muito movimentada e com muitas chances de perigo real. Prestes de consagrar a si mesmo e a Tiago Nunes, que tinha colocado ele há pouco tempo, Erick driblou Luiz Daniel e finalizou, mas Joécio evitou o gol em cima da linha.

Do outro lado, João Ricardo e a trave salvaram o Ceará de levar a virada. Gabriel Popó e Matheusinho, no mesmo lance, pararam no goleiro do Vovô. Enquanto isso, Eron viu seu cabeceio bater no poste, que segurou o 1 a 1 no placar.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SAMPAIO CORRÊA

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 12/02/2022 – 19h45 (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Fernanda Felix da Silva (AL)

​Cartões amarelos: Eloir, Wendson (Sampaio Corrêa), Marlon, Lima (Ceará)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Kelvyn (19’/1°T) (1-0), Eron (24’/1°T) (1-1)

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)

João Ricardo; Michel Macedo, Luiz Otávio, Lucas Ribeiro (Nino Paraíba, aos 27’/2°T) e Kelvyn; Richardson, Marlon (Fernando Sobral, aos 17’/2°T) e Vina; Lima (Erick, aos 27’/2°T), Mendoza (Iury Castilho, aos 17’/2°T) e Zé Roberto (Cléber, aos 39’/2°T).

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: João Brigatti)

Luiz Daniel; Van (Maurício, aos 12’/2°T), Joécio, Pedro e Nilson Júnior; Ferreira, Wesley Dias e Eloir (Warian, aos 32’/2°T); Soares (Gabriel Popó, aos 35’/2°T), Wendson (Matheusinho, aos 0’/2°T) e Eron.

