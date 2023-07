Ceará e Ituano ficam no empate na Arena Castelão na abertura do returno da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 21:28 Compartilhe

Com um gol em cada tempo, Ceará e Ituano ficaram no empate por 1 a 1 nesta sexta-feira à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro, em partida disputada na Arena Castelão. O duelo marcou a abertura do returno da competição.

Erick abriu o placar para o Ceará no final do primeiro tempo e Wesley Pomba, que estreou pelo Ituano, marcou para o time paulista na segunda etapa. O gol de Pomba colocou fim a um jejum de três partidas do Ituano sem marcar na Série B.

O resultado não foi bom para ninguém. O Ceará, que vinha de derrota na última rodada por 1 a 0 para o Juventude, estacionou no meio da tabela. Tem 29 pontos e permaneceu longe do G-4 – grupo de acesso. O Ituano colocou fim a uma sequência de duas derrotas seguidas, para Chapecoense e Avaí e tem 21 pontos perto da zona de rebaixamento. O time paulista está há cinco jogos sem vencer.

Os primeiros 45 minutos demonstraram porque os dois times são tão instáveis na competição. O Ceará, apesar de melhor em campo, abusava das jogadas pelo lado direito e quando chegou a criar chances de gol, viu seus atacantes finalizarem mal – foram três oportunidades que o goleiro Jefferson pouco teve trabalho.

Já o Ituano jogava mais na defensiva, buscando o contra-ataque e quando conseguia partir em velocidade, pecava na hora de dar o último passe.

Se nos primeiros 45 minutos pouco produziu, o Ceará deixou a emoção para o final. Aos 45, em contra-ataque, Bissoli lançou Erick, que dominou e bateu por cima do gol. Era então a melhor chance do jogo.

Um minuto depois, o atacante, porém, se redimiu. Jean Carlos cruzou da esquerda, Bissoli finalizou de primeira, mas Jefferson defende. Erick levou melhor na disputa pelo rebote e mandou para o gol.

O Ceará teve a chance de marcar o segundo no início da etapa final, quando, aos 11, Jean Carlos lançou em profundidade para o ataque, encontrou Bissoli, que finalizou de primeira por cima, do goleiro Jefferson.

A entrada do estreante Wesley Pomba no lugar de Yann Rolim deu mais movimentação para o Ituano e o atacante criou boas chances de gol.

De tanto insistir, o Ituano buscou o empate, justamente com Wesley Pomba. Ele recebeu no ataque, passou por Jean Carlos e Erick e bateu de longe, surpreendendo o goleiro Bruno Ferreira.

No final, o Ceará se lançou ao ataque. Aos 38, criou a melhor chance para vencer, mas Erick finalizou para grande defesa de Jefferson Paulino. Após o final, os jogadores do Ceará deixaram o campo debaixo de vaias.

O Ceará volta a jogar na próxima quarta-feira diante do Guarani, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Ituano joga no mesmo dia, quando recebe o Tombense, em Itu, às 19h, no Estádio Novelli Júnior. As duas partidas são válidas pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 ITUANO

CEARÁ – Bruno Ferreira, Warley, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda), Tiago Pagnussat e Paulo Victor; Zé Ricardo (Caíque), Willian Maranhão e Jean Carlos (Guilherme Castilho); Erick (Nicolas), Chay (Janderson) e Bissoli (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.

ITUANO – Jefferson Paulino; Pacheco, Claudinho, Marcel e Kauan Richard (Aluisio); José Aldo, Rafael Carvalheira e Yann Rolim (Wesley Pomba); Felipe Fonseca (Iury), Felipe Saraiva (Davi Araújo) e Quirino (Matheus Cadorini). Técnico: Marcinho.

GOLS – Erick aos 46 minutos do primeiro tempo e Wesley Pomba, aos 34 minutos do segundo tempo





CARTÕES AMARELOS – Zé Ricardo e Warley (Ceará); Kauan Richard, Rafael Carvalheira e Felipe Saraiva (Ituano).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA – R$ 223.536,00.

PÚBLICO – 21.198 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias