Ceará e Goiás tentam se aproximar do G-4 e embolar briga pelo acesso

Ceará e Goiás tentam se aproximar do G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro para afunilar ainda mais a briga pelo acesso. Eles entram em campo no domingo e enfrentam, respectivamente, Amazonas e Paysandu, pela 24ª rodada.

O Ceará chega para o confronto com o Amazonas embalado por duas vitórias consecutivas, a última sobre o líder Novorizontino por 1 a 0, na Arena Fortaleza. Com 35 pontos, quer vencer mais um duelo para entrar de vez na briga pelo acesso. O jogo será disputado no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Seu adversário defende uma invencibilidade de três jogos e tem como objetivo permanecer longe da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, pode até mesmo sonhar com G-4 no futuro.

O Goiás busca a reabilitação após perder para o Ituano por 1 a 0, no interior de São Paulo. O esmeraldino tem 32 pontos e precisa arrancar caso queira chegar no G-4 na reta final. A aposta é no fator casa para tentar superar o Paysandu.

O time paraense não vence há sete jogos e está se aproximando da zona de rebaixamento. Com 26 pontos, tem apenas quatro a mais do que o Ituano, o primeiro dentro da zona da degola. O Papão é o time que mais empatou. Foram 11 vezes, só igual ao América-MG.

A rodada continuará na segunda-feira com mais dois jogos. O Sport busca a reabilitação diante do desesperado Ituano. Enquanto isso, o Operário tenta dar um salto na tabela diante do Brusque, que também está dentro da zona de rebaixamento. Na terça-feira, o Mirassol briga em casa com o América-MG numa disputa pelo G-4, enquanto o lanterna Guarani recebe em Campinas o ascendente Coritiba.

Confira os jogos da 24ª rodada:

DOMINGO

16h

Amazonas x Ceará

18h30

Goiás x Paysandu

SEGUNDA-FEIRA

20h

Sport x Ituano

21h30

Operário x Brusque

TERÇA-FEIRA

19h

Mirassol x América-MG

21h30

Guarani x Coritiba