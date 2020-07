Ceará e Fortaleza trabalham em conjunto para retomar o futebol no estado Presidentes dos clubes buscam alternativas para que o estadual seja retomado o mais breve possível

A volta do futebol no Brasil é tema de debates diários na mídia. Dirigentes e jogadores admitem a preocupação com o coronavírus, mas revelam que estão com saudade de ver a bola rolar dentro das quatro linhas.

E MAIS:

No futebol cearense, Ceará e Fortaleza, as duas principais potencias do estado, trabalham em conjunto para que o calendário local seja retomado e buscam alternativas para que isso ocorra.

Inicialmente, a dupla apresentou a possibilidade de jogar a reta final do estadual fora do Ceará, mas a Federação Cearense não topou a ideia e prometeu entregar outra sugestão nos próximos dias.

Agora, os presidentes das equipes usam as redes sociais para pressionar os dirigentes e utilizam imagens e postagens de outros setores da economia para aumentar o volume das críticas.

Vale lembrar que, além do estadual, Fortaleza e Ceará tem um calendário repleto de compromissos ao longo do ano. Os dois terão a Copa do Brasil e o Brasileirão para disputar.

E MAIS:

Veja também