Ceará e Fortaleza fazem o Clássico-Rei para mudar o panorama no Brasileiro

Uma vitória no Clássico-Rei pode mudar o rumo no Campeonato Brasileiro. É apostando nessa máxima que Ceará e Fortaleza entram em campo neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, em partida válida pela 22ª rodada. A expectativa é para um público em superior a 30 mil torcedores, considerando que o mando é do Ceará que tem direito a 70% dos ingressos.

Nos 16 confrontos na Série A em toda história, o Ceará levou a melhor em 10 oportunidades sobre o rival. O Fortaleza foi vitorioso apenas em 1976 e 2019. Foram registrados quatro empates. Desde o retorno deles na elite, em 2019, foram seis vitórias do Ceará e uma do Fortaleza, com nenhum empate.

Os rivais lutam na parte debaixo da tabela e querem vencer o Clássico-Rei para buscar uma reação e depois garantir a permanência na elite. O Ceará não vence há três partidas. A última vitória aconteceu no dia 19 de julho, pela 18ª rodada: 1 a 0 sobre o Avaí. Desde lá, o time cearense perdeu para o Juventude e Palmeiras e na última rodada empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Rio.

No meio da semana, o Ceará foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana pelo São Paulo. Venceu o jogo por 2 a 1, mas perdeu a vaga nos pênaltis o que incendiou ainda mais os ânimos no clube. O Ceará está próximo da zona de rebaixamento, com 25 pontos.

O Fortaleza continua sua caminhada para deixar a zona de rebaixamento. O time tricolor já foi lanterna e agora está ainda no Z-4, zona de queda, com 21 pontos. Mas vem animado com os três jogos de invencibilidade e duas vitórias seguidas, sobre Cuiabá por 1 a 0 e Internacional por 3 a 0 na última rodada.

No Ceará, a dupla defensiva Messias e Luiz Otávio – está suspensa, com as entradas de Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda. O volante Zé Roberto também está suspenso e Lima confirmado, enquanto no ataque Matheus Peixoto deve ser o companheiro de Mendonza, que tem brilhado nos últimos jogos.

O volante Richard, que foi desfalque contra o São Paulo, devido à morte do irmão, Ryan Coelho, vítima de um mal súbito enquanto disputava uma partida de futsal, volta a ser opção. Para o meio-campo Richardson, o clássico é a chance do Ceará começar a reação na tabela. “Agora é mudar a tônica e focar nesse clássico que a gente sabe que tem uma importância muito grande também para o nosso torcedor, para que a gente possa voltar a vencer no Brasileiro. Queremos dar esse conforto ao torcedor, que sentiu a eliminação tanto quanto a gente.”

Contratado recentemente, o atacante Jô, ex-Corinthians, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para estrear. Sua presença no clássico, porém, não está confirmada.

O volante Lucas Sasha também destacou a importância do Clássico-Rei para o Fortaleza. “Esse jogo chega em um momento que a vitória vai ser muito importante pra nós, então além da importância de ser um clássico, tem também a importância para o caminho do campeonato.”

O meia-atacante Thiago Galhardo, que atuou pelo Ceará em 2019, é o destaque do Fortaleza para a partida. Ele vai entrar no lugar de Romarinho, também suspenso. E vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar seus ex-clube, por isso, com certeza, vai estar na mira das duas torcidas.