Ceará e CRB empatam no tira-teima da Copa do Brasil e seguem sem vencer na Série B

Ceará e CRB continuam sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. No tira-teima da Copa do Brasil, os times fizeram um duelo equilibrado, com poucas chances claras, e ficaram no empate por 2 a 2, no Estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada.

Com o resultado, o Ceará dormirá na 14ª posição, com dois pontos, assim como o CRB, em 15º. Na Copa do Brasil, o time alagoano levou a melhor no jogo de ida da terceira fase ao vencer por 1 a 0 e terá a vantagem do empate no embate de volta, marcado para o dia 23 de maio.

O Ceará demorou para engrenar mesmo jogando no Presidente Vargas. No entanto, conseguiu abrir o placar logo na primeira boa oportunidade criada. Richard mandou a bola para o ataque. Barceló apareceu em boa condição e arrematou para o fundo das redes.

O jogo parecia controlado pelo Ceará, mas o CRB buscou o empate aos 46. Hereda recebeu belo passe, ganhou de Matheus Bahia, dominou no peito e chutou para fazer 1 a 1, sem dar tempo para o adversário esboçar uma reação ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o CRB começou melhor e ficou à frente do placar aos quatro. Após cobrança de escanteio, Rômulo subiu sozinho para virar o duelo. Em vantagem, foi a vez do time alagoano recuar e chamar o rival para seu campo de defesa.

Mas a tática acabou não dando certo. O Ceará ficou com mais posse de bola e fez o segundo. Aos 28, após bola alçada para dentro da área, Ramon Menezes cabeceou e Kaique Barbosa completou para o gol.

Após o gol de empate, o jogo caiu de produção e ficou muito faltoso. Com isso, a igualdade acabou sendo decretada no Estádio Presidente Vargas.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Novorizontino na sexta-feira, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). No mesmo dia, o CRB enfrenta a Chapecoense, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 2 CRB

CEARÁ – Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Lucas Mugni), Lourenço e Recalde; Facundo Castro (Caio Rafael/Guilherme Castilho), Barceló (De Lucca) e João Victor. Técnico: Vagner Mancini.

CRB – Matheus Albino; Hereda (Matheus Ribeiro), Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo (João Pedro) e Gegê; Mike (Labandeira), Anselmo Ramon (João Neto) e Léo Pereira (Caio César). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Barceló, aos 29, e Hereda, aos 46 minutos do primeiro tempo. Rômulo, aos dois, e Ramon Menezes, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Victor, Lourenço, Raí Ramos, Ramon Menezes e Recalde (Ceará); Willian Formiga (CRB)

ÁRBITRO – Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

RENDA e PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).