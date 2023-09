Ceará derrota Londrina, vence a 2ª com Mancini e começa a sonhar com G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/09/2023 - 23:45 Compartilhe

O Ceará está de volta à briga pelo acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time alvinegro derrotou o Londrina por 3 a 1, na Arena Castelão, pela 27ª rodada, e se colocou novamente na briga pelo G-4.

Com o resultado, o Ceará venceu a segunda consecutiva com o técnico Vagner Mancini e pulou para o oitavo lugar, com 41 pontos, quatro a menos do que o Novorizontino, com 45. O Londrina, por sua vez, ficou estacionado na penúltima posição, com 20, apenas à frente do ABC, com 16.

O Ceará se aproveitou do fator casa para abrir o placar logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio de Jean Carlos, a bola desviou no meio da área e sobrou para Erick, que mandou para o fundo das redes. Aos 16, o time alvinegro perdeu uma grande oportunidade de ampliar. Nicolas, com o gol livre, mandou por cima.

O Londrina saiu em busca do empate e teve um pênalti marcado a seu favor após Barletta chutar Marcos Pedro dentro da área. João Paulo cobrou, aos 22, e deixou tudo igual. Mas o time paranaense não teve tempo para comemorar. Aos 29, Erick cruzou e Tiago colocou o Ceará à frente do placar.

O terceiro parecia ser questão de tempo e saiu aos 39 minutos. Erick avançou pela esquerda e cruzou. Léo Santos furou na primeira tentativa, mas, na segunda, conseguiu empurrar para o gol. O Londrina tentou no fim, mas não conseguiu diminuir.

No segundo tempo, o Ceará voltou pressionando e por muito pouco não fez o quarto. Aos oito minutos, Wesley avançou pela direita e cruzou. Neneca se esticou e viu a bola sobrar para Erick. O atacante mandou para fora.

O Ceará, no entanto, assumiu o controle do jogo e administrou o resultado. O Londrina ainda teve mais uma chance de diminuir, aos 32, com Iago Dias, mas a bola passou rente à trave. Com isso, o time paranaense conheceu a segunda derrota consecutiva.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Ituano no dia 14 de setembro (quinta-feira), às 18h30, no estádio do Café, em Londrina (PR). No dia 18 (segunda), às 21h, o Ceará visita o Novorizontino, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 3 X 1 LONDRINA

CEARÁ – Bruno Ferreira; Warley, Tiago, David Ricardo e Paulo Victor (Danilo Barcelos); Léo Santos (Richardson), Guilherme Castilho e Jean Carlos (Breno); Erick (Janderson), Chrystian Barletta e Nicolas (Bissoli). Técnico: Vagner Mancini.

LONDRINA – Neneca; Ezequiel (Rodrigo), Luan Freitas (Guilherme Lacerda), Gabriel e Marcos Pedro; João Paulo, Fabrício Baiano (Moisés Gaúcho) e Higor Leite (Everton); Wiliam Barbio, Iago Dias e Ariel. Técnico: Eduardo Souza.

GOLS – Erick, aos cinco, João Paulo, aos 22, Tiago, aos 29, e Léo Santos, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Chrystian Barletta (Ceará); Ezequiel, João Paulo, Moisés Gaúcho e Rodrigo (Londrina).

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA – R$ 154.750,00.

PÚBLICO – 17.799 torcedores.





LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

