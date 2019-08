Ceará confia em boa fase no Castelão para bater de frente com o Flamengo

A derrota por 1 a 0 para o São Paulo no seu compromisso anterior no Campeonato Brasileiro não desanimou o Ceará para o duelo deste domingo, contra o vice-líder Flamengo, pela 16.ª rodada. Isso porque a partida, marcada para as 19 horas, terá como palco o Castelão, onde o time cearense conquistou resultados expressivos recentemente.

Nas últimas três partidas disputadas no estádio, o Ceará quebrou uma longa série invicta do Palmeiras ao vencer por 2 a 0 e bateu o grande rival Fortaleza por 2 a 1, além de ter goleado a Chapecoense por 4 a 1. As boas atuações em casa ajudaram a equipe a se manter distante da zona de rebaixamento, com 20 pontos, e alimentaram o sonho de brigar por objetivos maiores.

Adversário deste fim de semana, o Flamengo está dez pontos à frente, cenário que não intimida o técnico Enderson Moreira. Ele reconhece a potência dos flamenguistas, mesmo com a possibilidade de Jorge Jesus escalar o time reserva por estar priorizando a disputa da Copa Libertadores. Ainda assim, promete partir para cima do respeitado visitante no Castelão.

“Futebol tem que ter eficiência. Não podemos passar o tempo inteiro apenas nos defendendo. Temos que atacar, jogar, nos organizar. Temos qualidade para colocar o adversário em dificuldades. De maneira alguma vamos temer. Estamos preparados para fazer esse jogo da melhor maneira possível”, garantiu o treinador.

Quanto à escalação, Enderson não deve optar por grandes surpresas. A principal dúvida é sobre a participação do zagueiro Luiz Otávio, que já voltou a treinar após sofrer uma entorse no tornozelo direito, mas será liberado apenas se estiver plenamente recuperado. Caso ele seja vetado pelo departamento médico, a posição deve ficar com Tiago Alves.