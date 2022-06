Ceará bate Fortaleza por 1 a 0 no Clássico-Rei no Brasileiro

Graças a um gol do artilheiro Cléber, o Ceará derrotou o Fortaleza por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (1) no estádio do Castelão, no Clássico-Rei válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vibração, união e poder! Que noite para os torcedores do @CearaSC… Vitória no Clássico-Rei, três pontos e muita festa! pic.twitter.com/PzZ5N5y6bc

Com a vitória o Vozão chegou à 15ª posição da classificação com nove pontos, já o Tricolor permanece na lanterna da competição com apenas dois pontos conquistados.

Em um clássico quente, no qual a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Vojvoda ficou com um jogador a menos ainda na primeira etapa (após a expulsão de Felipe), o Ceará garantiu a vitória um pouco antes do intervalo. Aos 54 minutos Richardson toca na entrada da área para Vina, que, com um belo toque de calcanhar, deixa Cléber na boa para bater na saída do goleiro e partir para o abraço.

Na etapa final a partida permanece aberta, com o Fortaleza tendo as melhores oportunidades. Mas a equipe de Dorival Júnior conseguiu administrar bem o confronto para fechar o jogo com vitória de 1 a 0.

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo final de semana pelo Brasileiro. No sábado (4) o Vozão recebe o Coritiba no Castelão. Um dia depois o Fortaleza visita o Flamengo no Maracanã.