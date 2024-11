Ceará bate Avaí, adia acesso do Santos na Série B e segue na briga para subir à elite nacional

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 20:49 Para compartilhar:

O Ceará continua mostrando que está mais do que vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. No jogo único que movimentou a 35ª rodada neste domingo, recebeu e venceu por 2 a 0 o Avaí, na Arena Castelão diante de mais de 40 mil torcedores. Depois de ver o adversário ter um gol anulado no primeiro tempo, o time cearense marcou com Erick Pulga e Lucas Mugni na etapa final.

+Santos vence o Ceará, mantém liderança e fica próximo do acesso

Com este resultado, o Ceará diminuiu a diferença para os concorrentes diretos na briga pelo G-4 – zona de acesso e impediu que o Santos celebrasse seu retorno à elite nacional neste domingo.

Mas terá que torcer por tropeços de Sport e Mirassol, que ainda jogam nesta rodada. A diferença atual é de dois pontos, já que o time cearense, quinto colocado, tem 57 pontos, contra 59 dos rivais. O Avaí deu adeus às chances de acesso e caiu para 11º, com 46.

Com apoio da torcida e precisando de um resultado positivo para continuar na briga pelo acesso, o Ceará começou a partida em cima, fazendo uma blitz na área do Avaí. Mas, aos poucos, o rival foi equilibrando a partida e em um contra-ataque, conseguiu até balançar as redes.

Aos 24 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Hygor cabeceou no travessão e Rodrigo Santos, debaixo do gol, só empurrou às redes. Mas, o VAR analisou o lance e invalidou o gol, já que o volante estava impedido. Nos minutos finais, o Ceará voltou a ficar em cima, mas o placar terminou mesmo zerado no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Ceará foi implacável e aos 12 minutos conseguiu abrir o placar. Mugni bateu escanteio e a bola veio livre para Erick Pulga, que dominou e finalizou forte, cruzado, sem chances para o goleiro César.

Com isso, os donos da casa cresceram no duelo e logo marcaram o segundo gol. Aos 26, Saulo Mineiro serviu Lucas Mugni, que invadiu área e bateu na saída de César, que nada pôde fazer. A partir daí, o Avaí foi para o abafa e tentou descontar, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 36ª rodada da Série B. No sábado, o Avaí recebe o Mirassol, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 17h. Já na terça-feira (12), o Ceará encara o Botafogo-SP, fora de casa, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 21h30.

Ficha técnica

CEARÁ 2 X 0 AVAÍ

CEARÁ – Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro, David Ricardo e Eric Melo; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Recalde (Lucas Mugni); Aylon, Erick Pulga (Andrey) e Saulo Mineiro (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé.

AVAÍ – César Augusto; Marcos Vinícius, Gustavo Vilar, Jonathan Costa e Willian Maranhão; Rodrigo Santos (Rodrigo Santos), Zé Ricardo (Judson) e Giovanni (Andrey/Natanael); Willian Pottker, Gaspar (Vagner Love) e Hygor. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Erick Pulga, aos 12, e Lucas Mugni, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lourenço e Richardson (Ceará) e Giovanni (Avaí).

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).