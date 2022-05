Ceará: áudio da expulsão de Richard, contra o Santos, é divulgado pela CBF Jogador teria agredido Jhojan Júlio, do Peixe, durante a partida do Campeonato Brasileiro

A partida entre Santos x Ceará, válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi polêmica. Além da anulação de um gol marcado pelo Peixe, a arbitragem expulsou Richard durante o jogo, que terminou no 0 a 0.





O jogador teria empurrado Jhojan Júlio, do Santos. Neste domingo (22), a CBF divulgou os áudios do VAR e expôs a conversa que o árbitro Savio Pereira Sampaio teve com os árbitros do VAR.

“Eu vejo pegar no rosto e é totalmente circular a disputa. (…) É um empurrão, tá? É um empurrão, ok?”, afirmou o responsável pelo árbitro de vídeo. Ele segue afirmando que recomendava a revisão no VAR para possível vermelho.

“Savio, vou te falar. É fora da disputa. O jogador de preto vira de costas e vai de encontro ao jogador de branco. E tem um contato próximo ao rosto”, explicou o árbitro. Richard, na sequência, foi expulso da partida.

