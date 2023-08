Ceará anuncia a contratação do técnico Vagner Mancini para a sequência da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 19:20 Compartilhe

O Ceará anunciou nesta quarta-feira a contratação do técnico Vagner Mancini para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega para substituir Guto Ferreira, demitido no início da semana. O ex-treinador do América-MG tem como objetivo colocar o time cearense na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

Mancini estava sem clube desde o início de agosto, quando foi expulso do América-MG. Ele estava no clube desde abril de 2022, comandando o time em 97 jogos, sendo 38 vitórias, 21 empates e 38 derrotas. Lá foi vice-campeão mineiro, mas não manteve o bom trabalho no Campeonato Brasileiro, deixando o time na lanterna.

Aos 56 anos, o novo treinador do Ceará já dirigiu grandes times, caso de Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Vitória, São Paulo e Botafogo. Seu primeiro grande título foi a Copa do Brasil de 2006 pelo Paulista de Jundiaí e depois ainda foi campeão Estadual por Vitória, Ceará e Chapecoense.

Sua provável estreia deve acontecer no sábado, quando o Ceará encara o Criciúma às 17 horas, no Castelão, pela 26ª rodada. O clube é o 11º colocado, com 35 pontos. São oito pontos de diferença para o Juventude, primeiro time dentro do G4 – grupo de acesso.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias