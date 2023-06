Ceará age rápido e acerta com técnico Guto Ferreira, ex-Goiás e Sport

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 10:48 Compartilhe

O Ceará agiu rápido e já definiu o novo do treinador que substituirá Eduardo Barroca, demitido após o empate sem gols com o Avaí, na quarta-feira, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro acertou com Guto Ferreira e aguarda a reunião que será realizada nesta quinta para fazer o anúncio oficial.

Guto Ferreira aceitou os valores oferecidos e assinará até o fim da temporada. A expectativa é que ele acompanhe o time na partida com o Sport, marcado para este domingo, às 18h, na Ilha do Retiro, no Recife. Pelo pouco tempo hábil, dificilmente será regularizado a tempo de comandar o clube do banco de reservas.

Com isso, a equipe deve ser comandada pelos auxiliares Rodrigo Leitão e Marcos Valadares, que realizarão o treino desta quinta-feira.

Guto Ferreira tem 57 anos e comandará o Ceará pela segunda vez na carreira. Ele esteve no clube entre 2020 e 2021. Foram 94 jogos, com 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas, sendo campeão da Copa do Nordeste.

O treinador estava sem clube desde quando deixou o Goiás, mas é um grande conhecedor do futebol nordestino, tendo comandado também clubes como Bahia e Sport. Já rodou também por Internacional, Chapecoense, Coritiba, Ponte Preta, entre outros.

Ele assume o Ceará na nona posição da Série B, com 21 pontos, sete atrás do Sport, seu próximo adversário. O time alvinegro não vence há três rodadas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias