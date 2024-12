CE: vereador é morto a tiros em frente de casa

O vereador Marcos Aurélio de Araújo (PP), de 57 anos, presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, foi morto a tiros em frente à sua casa na cidade do interior do Ceará, na noite de quinta-feira, 26.

Segundo a TV Verdes Mares, afiliada à TV Globo, câmeras de segurança registraram o momento em que o parlamentar estava sentado na calçada com a sogra e uma outra mulher, quando dois homens se aproximam em uma motocicleta e disparam ao menos nove vezes.

Durante o ataque, a mulher correu para se proteger. Já a sogra de Marcos Aurélio ficou parada e foi atingida por dois tiros e precisou ser socorrida. O vereador morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

O site IstoÉ entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações, porém não houve resposta até o momento.

Quem era o político?

Marcos Aurélio era natural de Tabuleiro do Norte. Nas eleições municipais de 2024, ele foi reeleito para o quarto mandato como vereador ao receber 1.508 votos, o maior número do município.

A Prefeitura de Tabuleiro do Norte decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador.