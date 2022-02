CE: Revoltada, mulher tira a roupa em supermercado para tentar provar que não furtou celular de cliente

Uma mulher se revoltou, tirou a própria roupa e ficou nua após ser abordada por seguranças de um supermercado em Aracati, no litoral do Ceará, nessa sexta-feira (04), de acordo com informações do G1.

Segundo um funcionário do estabelecimento entrevistado pelo G1, os seguranças teriam flagrado a mulher abrindo a bolsa de uma cliente que estava em uma fila e furtado o celular dela.

Ainda segundo um funcionário, que preferiu não se identificar, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento que mostram a mulher furtando o celular já foram entregues à polícia, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Durante a confusão, o objeto furtado foi recuperado. Um procedimento policial foi registrado e a Polícia Civil está em campo, apurando o caso.

Saiba mais