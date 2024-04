CE: preso que fugiu da sede da PF é recapturado após 2 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 14:08 Para compartilhar:

Um homem que estava foragido há dois anos, quando fugiu da sede da PF (Polícia Federal) em Fortaleza, foi detido pelas autoridades neste domingo, 21, na capital cearense. O sujeito é acusado de introduzir moeda falsa em circulação e por tráfico de drogas na cidade de Maracanaú (CE) em 2016.

De acordo com as forças de segurança, foram cumpridos pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará) dois mandados de prisão preventiva em Fortaleza. Ambos eram destinados ao mesmo sujeito, que fugiu da sede da PF em abril de 2022.

Na ocasião, o homem havia sido detido pelas autoridades pelo crime de moeda falsa e encaminhado à sede da PF. Foi depois da audiência de custódia que o suspeito fugiu e permaneceu foragido durante esses dois anos.

A Ficco, organização envolvida na prisão, é composta pela PF, SSPDS-CE (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará), Polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal do Ceará, SENAPPEN (Secretaria Nacional de Políticas Penais), PEFOCE (Perícia Forense do Estado do Ceará) e SAP (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará).