CE: Policiais disparam contra carro e atingem criança de 10 anos e dois adultos

Uma criança de 10 anos e dois adultos foram baleados por agentes da Polícia Militar de Hidrolândia, no interior do Ceará, na noite de sexta-feira (9). As informações são do G1.

Segundo a reportagem, as vítimas estavam em um carro que foi alvejado pelos policiais. O menino foi levado para uma unidade hospitalar com uma bala alojada no pescoço, um dos homens perdeu a visão de um dos olhos e o outro foi atingido na região da coluna e da coxa. Os três sobreviveram.

A PM disse que apura as circunstâncias da perseguição que terminou com os três baleados. Segundo a corporação, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de armas de fogo feitos por um grupo que estava em um carro escuro.

Após buscas, um veículo com as mesmas características e que estaria trafegando com os faróis desligados foi abordado pela polícia, que teria dado ordem de parada, mas o condutor não teria obedecido. Foi iniciada uma perseguição e os três ocupantes do carro acabaram baleados pelos PMs.

Ainda de acordo com o G1, em um vídeo gravado na unidade hospitalar, a irmã da criança baleada pela polícia confronta os policiais envolvidos e contesta a versão de que os ocupantes do carro teriam atirado contra os PMs.

“Que atirando o que, senhor? Atirando sem arma? Chega atirando sem motivo nenhum, machucou a criança, machucou outro aqui”, questiona a irmã.

Os PMs envolvidos no caso foram afastados das funções pelo comando do Batalhão ao qual são subordinados até a conclusão do caso e tiveram as armas recolhidas para envio à Perícia Forense do Ceará (Pefoce).

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), lamentou o ocorrido em suas redes sociais neste domingo (11), e disse que determinou ao secretário da Segurança e ao comandante da PM rigor absoluto na investigação, e à Secretaria de Proteção Social, apoio às vítimas.

Veja também