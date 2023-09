CE: Polícia Civil abre inquérito para investigar vereador que fez discurso discriminatório sobre autismo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 14:57 Compartilhe

A Polícia Civil do Ceará abriu inquérito policial contra o vereador Eúde Duarte Lucas, de 57 anos, que disse que autismo se trata “na peia” e “na chibata” durante uma sessão da Câmara Municipal de Jucás. O intuito é investigar a ocorrência de discriminação depois do parlamentar realizar comentários de cunho preconceituoso. As autoridades já possuem as imagens do acontecido.

Entenda o Caso:

Vereador Eúde Duarte Lucas de 57 anos ironizou mensagens de apoio feitas para a atriz Letícia Sabatella;

Em seu discurso, o parlamentar disse coisas como: “Acho que eu era autista, só que meu pai tirou o autismo na peia, no meu tempo tirava autismo na chibata”;

Em nota, o político disse que foi mal interpretado e pediu perdão por se expressar de forma equivocada.

A SSP-CE (Secretaria de Segurança Publica do Estado do Ceará) disse em nota à ISTOÉ que a população pode fornecer informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio do número 181 e para a Delegacia Municipal de Jucás com sigilo e anonimato garantidos pelo número (88) 3517-1753.

