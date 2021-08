CE: Pai suspeito de estuprar as duas filhas gêmeas de 3 anos é preso

Um homem, de 44 anos, foi preso no sábado (21), suspeito de estuprar as duas filhas gêmeas de 3 anos, em Ipaporanga (CE). De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no último dia 17.

De acordo com as investigações, o suspeito, que é pai das meninas, teria cometido o abuso sexual contra elas na casa dele. A avó das meninas foi quem teria denunciado o crime. Após o resultado dos exames das vítimas e o depoimento de testemunhas, a polícia pediu para a Justiça a prisão preventiva do homem.

Ainda conforme as autoridades, o pai teria confessado o crime para um familiar. Após ser localizado pela polícia, o homem foi levado à Delegacia Regional de Crateús e, depois, encaminhado para uma unidade prisional. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

Veja também