CE: nutricionista vítima de importunação sexual em elevador pede R$ 300 mil de indenização

11/05/2024 - 17:37

A nutricionista Larissa Duarte, que foi vítima de importunação sexual em um elevador em fevereiro deste ano, pede indenização de R$ 300 mil ao empresário Israel Leal Bandeira Neto. O homem foi flagrado, pela câmera de segurança do local, apalpando as partes íntimas da jovem em um prédio comercial no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE).

Segundo o “g1”, de onde são as informações, A indenização foi pedida em ação cível, configurando um processo diferente do que já existe contra Israel Leal. Ele já é réu em um processo de assédio sexual na esfera criminal, mas, agora, é indiciado por danos morais pela nutricionista.

Vale lembrar que o acusado também foi alvo de outras denúncias de assédio. Após a repercussão do crime cometido contra Larissa, mãe e filha, de 41 anos e 23 anos, respectivamente, registraram junto à Polícia Civil do Ceará boletins de ocorrência que resultaram na abertura de um novo inquérito para investigar o empresário.

Os novos casos teriam acontecido em dezembro de 2022, no bairro Joaquim Távora, também na capital cearense. O homem teria tocado o corpo das vítimas enquanto estavam em um elevador, após uma festa de aniversário.