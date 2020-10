CE: Novo vídeo mostra briga entre inspetora de polícia e funcionária de pousada

Imagens de câmeras de segurança flagram a briga entre uma inspetora da Polícia Civil e uma funcionária de uma pousada em Jericoacoara (CE) no último domingo (11). A confusão começou após a funcionária afirmar que a inspetora não estava respeitando as regras do local.

Nas imagens, é possível ver a funcionária seguindo a inspetora e gravando a reação dela. Logo em seguida, a inspetora vira e começa a agredi-la. Depois, as duas caem no chão e trocam agressões. De acordo com a dona da pousada, Antônia Maria de Sousa, a polícia foi acionada, mas os militares se recusaram a levar a agressora para a delegacia após saberem que ela também era policial.

Vídeo flagra briga envolvendo inspetora da Polícia Vídeo flagra briga envolvendo inspetora da polícia em pousada de Jericoacoara. Dona da pousada afirma que policial se recusava a cumprir normas sanitárias e queria levar para a piscina da pousada amigos que não estavam hospedados, contrariando as normas do estabelecimento. Leia em https://bit.ly/3lyt7bY | #DiáriodoNordeste Posted by Diário do Nordeste on Tuesday, October 13, 2020 + Polícia aborda ambulância com sirene ligada e descobre 1,5 tonelada de maconha



Ainda segundo Antônia, a inspetora da polícia estava insistindo em usar a piscina da pousada com amigos que não estavam hospedados, o que contraria as normas do estabelecimento.

“Os policiais disseram que não iam levá-la para a delegacia, e eu fui saber o porquê. Me disseram que, se quisesse, a gente que chamasse um táxi para ir até a delegacia. O policial militar me jogou no chão e me chutou dizendo que não era meu empregado. Ainda pegou meu celular e jogou dentro da viatura”, contou Antônia ao G1.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a ocorrência está sendo apurada. “Todas as circunstâncias do fato, bem como do atendimento prestado pelos profissionais de segurança acionados até o local são acompanhados pela pasta. Oitivas ocorrerão ainda na nesta segunda-feira (12) na Delegacia Regional de Camocim”, conforme a Secretaria da Segurança.

