CE: Motorista que agrediu passageira após corrida é banido de plataforma

O motorista de aplicativo que agrediu uma passageira durante discussão foi bandido da plataforma local de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A informação foi confirmada por Jonathan Souza, respresente dos motoristas de aplicativo da região, ao G1.

O caso aconteceu no último domingo (29) e teria sido motivado por uma cobrança de taxa extra feita pelo condutor, que gerou uma discussão com a passageira. A vítima, Camila Andrade, afirma que recebeu ameaças do condutor ainda no carro e que ele tentou mudar os fatos com a chegada de testemunhas.





“Já dentro do carro ele começou a me enforcar. Ele usava uma das mãos para me enforcar e com a outra ele dava vários socos. Eu estava com um top e torceu e fiquei nua aqui na parte de cima. Depois que comecei a gritar e algumas pessoas chegaram ele tentou colocar a culpa em mim, dizendo que eu que o tinha agredido, além de ter me ameaçado dizendo que eu iria pagar por isso”, disse ela ao G1.

O motorista não quis se identificar, mas desmentiu as acusações. “Eu dei um tapa no celular dela e o aparelho caiu e peguei o celular para ela não me filmar. Ela começou a fazer escândalo, batendo no portão da casa dela. A maioria dos motoristas que trabalham por aplicativo sabe que as corridas são sem futuro e por isso eu pedi a mais sim”, declarou.

Nas imagens feitas por uma câmera de segurança, os dois aparecem discutindo fora do carro. O motorista, então, tenta dar um soco nela, que desvia e revida. Depois, ele a pega pelos cabelos e tenta sufocá-la. O vídeo termina com a vítima no interior do veículo. A 99 Pop, empresa que a vítima solicitou o serviço, foi procurada para mais informações, mas não respondeu a publicação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que a polícia enviou guias para exames de corpo de delito e um inquério foi aberto. Os dois envolvidos no incidente já compareceram à delegacia e foram ouvidos pela Polícia Civil.