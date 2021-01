CE: Menina de 13 anos é estuprada após homem ameaçá-la com gargalo de garrafa

Uma menina de 13 anos foi vítima de estupro em um galpão abandonado em Fortaleza (CE) na sexta-feira (1º). A adolescente estava esperando um ônibus para ir até a casa da madrinha quando foi ameaçada por um homem desconhecido com um gargalo de garrafa. As informações são do jornal Diário do Nordeste.

De acordo com a mãe da vítima, ela chegou a oferecer companhia para a filha até o ponto de ônibus, mas a menina recusou. “Ela disse: ‘não, mãe, a rua está cheia de gente’. Infelizmente deixei porque ela sempre tem costume de pegar esse ônibus”, contou a mãe ao Diário do Nordeste.

Ainda segundo a mãe da menina, o homem abordou a vítima após os demais passageiros saírem do ponto de ônibus e a menina ficar sozinha. O rapaz foi até ela e começou a puxar conversa. Em seguida, tirou um gargalo de garrafa do bolso e a mandou acompanhá-lo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o homem segurando a menina com os braços em volta do pescoço dela. “Ela disse que passaram várias pessoas, mas ele disse que se ela tivesse alguma reação, ele furaria o pescoço dela”, contou a mãe ao Diário do Nordeste.

Menina de 13 anos é estuprada após ameaça com gargalo de garrafa no Antônio Bezerra https://t.co/u7R6LYKy2X pic.twitter.com/k9E0tWOTE5 — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 3, 2021

A menina foi levada para um galpão onde foi estuprada. Após o crime, o homem mandou para a vítima não sair do local. No entanto, quando não conseguiu mais avistá-lo, a menina saiu correndo, pulou o muro, machucou a perna, mas conseguiu pedir ajuda de populares, que acionaram a polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi encaminhada ao Hospital São José (HSJ), onde foi medicada. Ela também fez exame de corpo de delito e voltou para casa. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) ficará responsável pela investigação do caso.

Veja também