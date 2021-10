CE: Homem é suspeito de filmar a enteada enquanto ela tomava banho

A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira (25) na região do Cariri, no Estado do Ceará, um homem suspeito de filmar a enteada, de 12 anos, enquanto ela tomava banho. As informações são do O Povo.

A Polícia Militar recebeu uma notícia-crime de que um homem colocava o celular no telhado do banheiro para gravar a enteada tomando banho. A vítima percebeu a ação e contou para os familiares, que acionaram os agentes.

Quando chegaram no local, a polícia realizou buscas pelo suspeito no entorno da residência. O localizaram com duas bolsas com roupas e documentos pessoais.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Brejo Santo, onde um inquérito policial foi aberto pelo crime de não autorização da intimidade sexual.

