CE: Homem é preso por exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas de mulher

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (18) um homem, de 26 anos, suspeito de extorquir, ameaçar e divulgar imagens íntimas de uma mulher, em Fortaleza (CE). De acordo com as investigações, um amigo do suspeito teria enviado para ele as imagens íntimas da vítima.

Em seguida, o acusado conseguiu encontrar um perfil da mulher nas redes sociais e passou a ameaçar divulgar as fotos. Nas mensagens, ele exigia dela uma quantia em dinheiro para não divulgar as imagens em grupos de redes sociais. O suspeito abriu, ainda, uma conta de banco virtual no nome do sogro, um idoso de 78 anos, para receber os pagamentos.

Ainda conforme as investigações, as imagens foram registradas há cerca de um ano, quando a vítima realizava chamada de vídeo com um ex-namorado, de 41 anos. Sem o consentimento dela, o homem printou a tela do celular durante as chamadas, sendo ele o responsável pelos registros e pela primeira divulgação na internet.

Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado responsável pelos registros e o homem investigado por repassar as imagens seguem sob investigação.

Já o suspeito que estava ameaçando e extorquindo a vítima foi preso temporariamente. A polícia também apreendeu o celular dele. Agora, ele responderá pelos crimes de extorsão, perseguição, falsidade ideológica e divulgação de cunho íntimo.

