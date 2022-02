CE: Estudante de 14 anos é morto a tiros a caminho da escola

O adolescente Eric Ruan da Silva, de 14 anos, foi morto a tiros nesta sexta-feira (11) enquanto caminhava para a escola, em Fortaleza (CE). De acordo com testemunhas, o jovem estava com o uniforme escolar e com mochila estudantil quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta.

Um dos suspeitos desceu do veículo, atirou contra a vítima e fugiu do local. Conforme o G1, Eric estava há alguns metros de distância do colégio onde estudava quando foi baleado. A mãe e o padrasto do adolescente foram até o local e estavam bastante abalados.

Conforme a Polícia Militar, equipes estão nas ruas à procura dos suspeitos. Segundo o G1, o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

