CE: Dentista morre depois de passar mal em teste de aptidão física da Polícia Militar

A dentista Darlene Sonaria Ferreira, de 30 anos, morreu no domingo (12) depois de passar mal em um teste de aptidão física para ingressar na Polícia Militar do Ceará. Uma prima da mulher, que preferiu não se identificar, relatou que ela sofreu um infarto durante uma das provas. As informações são do G1.

A familiar ainda informou que a dentista nasceu no município de Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte. Depois, ela se mudou e passou a atender na cidade de Iracema, no interior do Ceará.





“Ela sempre foi assim de conseguir as coisas na garra. Ela queria ser oficial da PM. Sempre viveu longe de casa em busca dos sonhos dela”, relatou.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) comunicou que Darlene passou mal durante a prova de Avaliação de Capacidade Física do concurso público para ingressar no cargo de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Complementares da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A pasta ainda informou que a dentista foi atendida imediatamente por uma equipe médica e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde chegou consciente, mas não resistiu.

A Prefeitura de Iracema lamentou a morte da dentista e informou que se solidariza com a família.