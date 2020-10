CE: Corpos de pais de seis crianças são encontrados após quase 50 dias

Desaparecidos desde o último dia 11 de setembro, os corpos de um casal foram encontrados pela polícia civil, na última sexta-feira (30), em Eusébio, no Ceará.

Pais de seis crianças, Leidiane de Sousa Vieira, de 32 anos, e Carlos Vinícius de Sousa, 40, sumiram após a mulher ir socorrer o marido em um acidente de trânsito em Pacajus, região metropolitana da capital cearense.

De acordo com Secretaria da Segurança Pública, os corpos das vítimas estavam em um terreno. O lugar foi relatado pelos suspeitos de matar o casal após serem presos na última sexta. No local, o Corpo de Bombeiros teve que desenterrar as vítimas.

A polícia prendeu cinco pessoas por suspeita de participar da morte do casal, além de munições, armas, drogas e um colete à prova de balas.

Leidiane e Carlos estavam casados há três anos, eles tinham um filho fruto do casal e cinco de outros relacionamentos.

“Duas crianças estão com a mãe biológica, do relacionamento anterior do Carlos, e os filhos da minha filha estão comigo”, indica Lucileuda, familiar de Leidiane ao G1.

Veja também