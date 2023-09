CE: casal é flagrado fazendo sexo em apartamento ao lado de estádio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2023 - 16:59 Compartilhe

Um casal foi flagrado fazendo sexo pela janela de um apartamento ao lado do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, durante a partida Ceará x Londrina pela série B do Campeonato Brasileiro na quarta-feira, 6.

A equipe da casa venceu o Londrina por 3 a 1. Torcedores notaram o casal apaixonado em um dos prédios que ficam nos arredores do estádio. Alguns vídeos foram feitos até mesmo com a narração do ato.

+Pai e filha salvam cão no meio da enchente no Rio Grande do Sul

Cabe lembrar que fazer sexo em público é crime previsto no artigo 233 da Constituição. No entanto, como o casal estava dentro de casa, em local privado, a interpretação pode ser diferente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias