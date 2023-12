‘C’è ancora domani’ tem maior bilheteria de 2023 na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – O filme “C’è ancora domani”, dirigido pela atriz Paola Cortellesi, tornou-se o longa de maior bilheteria nos cinemas italianos desde 1º de janeiro de 2023.

Com a bilheteria da última quinta-feira (28), a produção, distribuída pela Vision, chegou a uma arrecadação de 32 milhões e 250 mil euros e bateu o filme de Greta Gerwig, “Barbie”, estrelado por Margot Robbie no papel da boneca mais famosa do mundo (32 milhões e 122 mil euros).

De acordo com os dados do Cinetel, “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, completa o pódio com 27 milhões e 990 mil euros de arrecadação.

Com os números, “C’è ancora domani” superou o histórico “A Vida é Bela”, que fez o ator italiano Roberto Benigni faturar um Oscar. O filme em preto e branco narra o drama doméstico de uma dona de casa na Roma pós-guerra e aborda questões de patriarcado e empoderamento feminino no ano em que as mulheres italianas votaram pela primeira vez. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias