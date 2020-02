O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, um termômetro do risco-país, tem novo dia de alta, subindo para 106,4 pontos, ante 100 pontos de ontem, por conta dos temores no mercado financeiro mundial com o coronavírus.

É o maior nível desde 28 de janeiro. Desde o começo de fevereiro o CDS vinha sendo negociado abaixo dos 100 pontos e, na mínima em uma década, foi a 91,8 pontos no dia 20.