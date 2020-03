CDS do Brasil recua para 175 pontos após superar 200 pontos na segunda-feira

O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil opera em queda nesta terça-feira, 10, e é negociado em 175 pontos, após fechar em 201 pontos na segunda-feira, 9, de acordo com cotações da IHS Markit. A terça-feira é marcada por menor tensão no mercado internacional, em meio à sinalização da China de que o pior do surto de coronavírus no país já passou e a expectativa pelo anúncio de medidas fiscais da Casa Branca para lidar com a epidemia, observam os estrategistas do banco de investimento americano Brown Brothers Harriman (BBH).

O CDS do Brasil chegou a superar os 210 pontos ao longo dos negócios da segunda, a primeira vez no governo de Jair Bolsonaro que as taxas superam 200 pontos.