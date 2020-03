CDS de 5 anos do Brasil dispara 50 pontos e sobe a 193,75 pontos

O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, um termômetro do risco-país, dispara na manhã desta segunda-feira, 9, com a forte aversão global a ativos de risco e se aproxima dos 200 pontos. O contrato bateu os 193,75 151 pontos, nível 50 pontos superior ao registrado no último fechamento, quando marcou 144,52 pontos, de acordo com cotações da IHS Markit. O CDS de cinco anos do Brasil está abaixo de 200 pontos desde janeiro de 2019.

A segunda-feira está marcada por forte estresse em todos mercados locais – juros, câmbio e bolsa – e internacionais.

O principal motivo é a forte depreciação do petróleo em Londres e em Nova York, provocada pelo anúncio da Arábia Saudita que decidiu cortar os preços da commodity no fim de semana, numa reação ao fracasso da Opep+ na última sexta-feira de fechar um acordo para reduzir ainda mais a produção coletiva do grupo.