CDS de 1 ano dos EUA supera o do Brasil, com risco de calote ampliado por impasse sobre dívida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 16:38 Compartilhe

Em meio ao impasse sobre o teto da dívida e ao crescente risco de um calote da dívida soberana dos Estados Unidos, o Credit Default Swap (CDS) de um ano do país avança e já supera o de várias economias emergentes, entre elas Brasil, México e Peru.

O CDS dos EUA de 12 meses, que funciona como uma espécie de seguro contra inadimplência, opera em cerca de 163,42 pontos-base nesta quarta-feira, de acordo com dados da FactSet.

Para efeito de comparação, o mesmo contrato brasileiro era cotado em 56,38 pontos-base, o mexicano em 35,19 pontos-base e o peruano em 29,54 pontos-base. Até a Grécia, que na última década foi protagonistas de sucessivas crises fiscais, aparece com um CDS de um ano menor que o americano, em 44,42 pontos-base.

A divergência é incomum porque os EUA ostentam o mais elevado grau de crédito soberano pelas principais agências de classificação de risco, enquanto o Brasil aparece vários degraus abaixo, na categoria de grau especulativo.

Em horizontes mais longos de vencimento, no entanto, os CDSs da maior economia do planeta ainda estão abaixo dos brasileiros. No de cinco anos, o CDS americano está em 72,60 pontos-base e o do Brasil, em 226,07 pontos-base.

O movimento acompanha as incertezas referentes ao teto da dívida em Washington. O Departamento do Tesouro dos EUA alertou que, se o limite não for elevado ou suspenso antes de junho, o país pode ficar sem recursos para honrar compromissos.

No mês passado, a Câmara dos Representantes, sob a liderança dos republicanos, aprovou um projeto que amplia o teto em troca de profundos cortes de gastos, uma condição que o presidente americano, Joe Biden, considera inaceitável. Na terça, Biden se encontrou com lideranças do Congresso, mas as negociações tiveram pouco progresso.

O Danske Banske ainda espera que uma solução seja acertada no último minuto, antes de um default que teria consequências imprevisíveis. No entanto, o banco prevê que as incertezas manterão o tema no radar do mercado nas próximas semanas, em uma possível reedição do nervosismo registrado em 2011, quando houve impasse semelhante.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias