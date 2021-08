CDPC propõe uso de R$ 1,3 bi do Funcafé para ajudar produtor afetado por geadas

São Paulo, 6 – O Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) aprovou a destinação de uma reserva de R$ 1,3 bilhão em recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para ajudar produtores afetados pelas geadas das últimas semanas. Segundo o presidente da Comissão Nacional do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Breno Mesquita, a ideia é criar uma linha de financiamento para os cafeicultores – as condições, prazos, taxas, carência e o período de reembolso ainda serão definidos.

“Os parâmetros seguirão informações técnicas a serem obtidas em um levantamento de campo, que se encontra em andamento”, disse a CNA em nota.

A proposta do Comitê Técnico do CDPC seguirá para análise do Conselho Deliberativo de Política do Café (CDPC) e, se aprovada, segue para votação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que deve se reunir no dia 26 desse mês.

