CDPC aprova R$1,3 bi para setor cafeeiro após geadas; proposta vai ao CMN

SÃO PAULO (Reuters) – O Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) aprovou nesta terça-feira a criação de uma reserva de 1,32 bilhão de reais no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para atender aos produtores do setor afetados pelas geadas recentes no Brasil, informou o Ministério da Agricultura.

Agora, a medida –que já havia sido antecipada pelo Conselho Nacional do Café (CNC) e aprovada pelo comitê técnico do CDPC– será encaminhada ao Ministério da Economia para discussão em reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

O CMN possui encontro marcado para o próximo dia 26 de agosto.

Mediante aval do CMN, os valores ficarão à disposição dos agentes financeiros após uma avaliação oficial das perdas causadas pela geada nas regiões produtoras, que tem sido conduzida pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), informou o ministério.

Uma estimativa preliminar da Conab, divulgada após as fortes geadas do dia 20 de julho, indicou que o fenômeno pode ter afetado até 200 mil hectares cultivados com café arábica, ou 11% do total da área destinada à variedade no país.

“Após a aprovação do CMN, os recursos serão liberados para os bancos para atender às demandas dos produtores, cooperativas, indústrias e exportadores, o que deverá acontecer nas próximas duas semanas”, disse na nota o diretor de Departamento de Comercialização e Abastecimento da pasta agrícola, Silvio Farnese.

Os recursos fazem parte dos 5,9 bilhões de reais aprovados para as linhas de financiamento do Funcafé em 2021/22, ressaltou o ministério.

(Por Gabriel Araujo)

