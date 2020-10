CDPC aprova R$ 150 milhões para recuperação de área afetada por estiagem

São Paulo, 27 – O Comitê Técnico do Conselho Deliberativo de Política do Café (CDPC) aprovou nesta terça-feira R$ 150 milhões para a recuperação de cafezais atingidos pela estiagem. A liberação precisa ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Os recursos são uma suplementação da linha para recuperação de cafezais danificados, destinada às lavouras atingidas por intempéries climáticas e prevista no Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), conforme nota da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A demanda havia sido encaminhada pela entidade, que integra o CDPC.

“Acreditamos que seja analisada rapidamente, até porque se trata de pauta de grande importância e urgência. Assim entenderam também outras entidades do setor, como a Cecafé, CNC, Abic e Abics, que apoiaram o pleito”, disse no comunicado o presidente da Comissão Nacional do Café da CNA, Breno Mesquita.

Conforme a assessora técnica da Comissão, Raquel Miranda, a solicitação da CNA é para que os recursos “sejam utilizados como forma de enfrentamento à seca que está afetando, principalmente, os Estados de Minas Gerais e de São Paulo, principais regiões produtoras de café arábica”. O Comitê também aprovou que o limite de crédito por hectare de lavoura de café seja elevado de R$ 3 mil para R$ 8 mil.

O CDPC é um colegiado do Ministério da Agricultura formado por órgãos do governo e entidades do agronegócio com o objetivo de formular e aprovar políticas públicas, pesquisas e ações para o setor cafeeiro. Integram o Conselho, além da CNA, a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), a Associação Brasileira das Indústrias de Café Solúvel (Abics), o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e o Conselho Nacional do Café (CNC).

