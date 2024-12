CCXP24 registra falta de luz em parte do evento neste sábado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 15:09 Para compartilhar:

A CCXP24 apresentou um problema de falta de luz em parte do pavilhão em que está sendo realizada, na São Paulo Expo. O evento teve início na quinta-feira, 5, e vai até amanhã, 8. A queda de energia elétrica se deu na tarde deste sábado, 7.

A reportagem constatou a questão em parte do evento. Diversos internautas também repercutiram o fato nas redes sociais.

Procurada pela reportagem, a assessoria da CCXP24 ainda não divulgou detalhes sobre a causa da falta de luz ou se há previsão para o restabelecimento completo. Caso haja resposta, este material será atualizado.

A CCXP é considerada o maior evento de cultura pop do mundo, e sua versão brasileira ocorre há alguns anos no Estado de São Paulo, com temática voltada ao mundo do entretenimento, séries e quadrinhos. Nesta edição, há painéis de empresas como Prime Vídeo, Paramount+, Globo, Apple TV+ e Warner, entre outras.