CCR: ViaMobilidade celebra termo com SP para executar expansão do Metrô

A CCR comunicou nesta terça-feira, 30, que sua controlada ViaMobilidade, concessionária das linhas Lilás (5) e Ouro (17) do Metrô de São Paulo, celebrou termo aditivo com o Governo do Estado que estabelece a possibilidade de se atribuir à empresa a responsabilidade pela elaboração dos estudos e execução dos futuros investimentos relacionados à implantação, de forma integral, de trechos de expansão das duas linhas.

Segundo a CCR, as condições serão acordadas com o Estado em termo aditivo próprio, inclusive no que concerne ao reequilíbrio econômico financeiro da concessão. O extrato do termo assinado hoje será publicado no Diário Oficial do Estado.

