CCR: TRF da 4ª Região autoriza reajuste de 8% no pedágio das praças da Rodonorte

A CCR anunciou nesta sexta-feira que a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região autorizou o reajuste da tarifa básica de pedágio de todas as praças do Lote 5, que compreende as Rodovias PR-151, BR277, BR-376 e BR-373, administradas pela Rodonorte.

O reajuste estava suspenso pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Paraná (Agepar) desde 26 de novembro, de forma cautelar. Com isso, a RodoNorte aplicará, a partir das 0:00 de amanhã (24), o reajuste na tarifa básica de pedágio de 8,0024% em todas as suas praças de pedágio.

Em fato relevante, a concessionária ainda faz a ressalva que existem processos administrativos e judiciais pendentes e seus desdobramentos poderão impactar as tarifas praticadas pela Rodonorte.

