CCR: tráfego nas rodovias aumenta 1,4% em janeiro na comparação anual

A CCR divulgou nesta quarta-feira, 9, seu boletim mensal de tráfego nas concessões rodoviárias que administra, além do braço de mobilidade urbana e aeroportos. É o primeiro comunicado mensal após a mudança anunciada em dezembro de 2021.

Nas rodovias, o tráfego total em janeiro de 2022 cresceu 1,4%, na comparação com janeiro de 2021. Na comparação com o mesmo mês de 2020, período pré-pandemia, a alta foi de 7,5%. Sem a concessionária ViaSul e ViaCosteira, houve avanço de 1,1% em janeiro de 2022 sobre 2021 e queda de 3,1% na relação com o mesmo mês de 2020.

No mês passado, o movimento consolidado de carros de passeio cresceu 4,8% em relação a janeiro de 2021 e 2,2% na comparação com 2020. Sem ViaSul e Via Costeira, alta de 0,6% sobre 2021 e queda de 12,1% ante 2020. Na categoria comercial, houve queda de 1,7% e 13%, respectivamente.

Nas concessões de mobilidade urbana, a CCR registrou aumento de 27,2% no movimento de janeiro de 2022 em relação ao mesmo mês de 2021, e queda de 33% sobre 2020. Nos aeroportos, o movimento registrou alta de 57,6% na comparação com janeiro de 2021 e queda de 29% em relação ao mesmo mês de 2020.

