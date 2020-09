CCR: tráfego em rodovias administradas sobe 3,3% na semana de 11/09 a 17/09

A concessionária de infraestrutura CCR divulgou na noite desta sexta-feira, 18, o tráfego consolidado referente às suas rodovias (em quantidade de veículos), à mobilidade urbana (em passageiros transportados), e aos aeroportos (em número de passageiros embarcados), no período de 11 a 17 de setembro, em relação à mesma semana de 2019, e também a comparação de 1º de janeiro a 17 de setembro, sobre o mesmo intervalo do ano passado.

No que se refere à semana de 11 a 17 de setembro, houve aumento de 3,3% no tráfego de veículos de passeio e comerciais, nas rodovias NovaDutra (SP-RJ), RodoNorte (PR), AutoBAn (SP), ViaOeste (SP), MSVia (MS) e ViaSul (RS). No consolidado do ano, de 1º de janeiro a 17 de setembro, houve recuo de 5,1% na comparação anual.

Na CCR Mobilidade, a queda foi de 54,4%. No acumulado de 2020, o recuo é de 45,6% ante o ano passado. Por fim, nesta semana houve recuo de 78% na CCR Aeroportos na comparação anual. No acumulado do ano, a queda chega a 61,2%, se comparado com o mesmo período de 2019.

