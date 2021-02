CCR: Tráfego em concessões rodoviárias sobe 0,5% entre dias 19 e 25 de fevereiro

A CCR divulgou nesta sexta-feira, 26, seu boletim semanal de tráfego nas concessões rodoviárias que administra, além do braço de mobilidade urbana e aeroportos. Nas rodovias, houve um aumento total de 0,5% entre os dias 19 e 25 de fevereiro deste ano, ante o mesmo intervalo de 2020. Sem a concessionária ViaSul, que teve praças implementadas em fevereiro do ano passado, houve alta de 3%.

O desempenho foi impulsionado pelos veículos comerciais, com alta de 18,4% no tráfego, e de 18,9% sem a ViaSul. Por outro lado, os carros de passeio registraram queda de 17,5% no período, e de 14,2% quando retirados os números da ViaSul.

Nas concessões de mobilidade urbana, a CCR registrou queda de 38,7% durante a semana, enquanto nos aeroportos, o recuo foi de 58,7%.

No acumulado do ano, a empresa apresentou aumento de 2,1% nas concessões rodoviárias, mas queda de 1,1%, se desconsideradas as da ViaSul.

Veja também