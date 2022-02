CCR tem lucro mesma base de R$ 182,6 mi no 4º trimestre, ante prejuízo de R$ 12,3 mi

A CCR reportou prejuízo líquido de R$ 133,2 milhões no quarto trimestre de 2021, ante resultado negativo de R$ 74,8 milhões no mesmo período de 2020, informou a companhia nesta quinta-feira, 24, em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No critério mesma base, quando são excluídos ativos que saíram do portfólio ou que acabaram de ser adicionados, o grupo apurou um lucro líquido de R$ 182,6 milhões no período, ante prejuízo de R$ 12,3 milhões em igual intervalo de 2020.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$ 1,46 bilhão no quarto trimestre, alta de 37,9% sobre igual período do ano anterior. Com isso, a margem Ebitda ajustada ficou em 51,7%, alta de 10,1 pontos porcentuais na mesma base de comparação.

No quarto trimestre, a receita líquida do grupo foi de R$ 2,8 bilhões, alta de 10,9% na comparação anual. No critério mesma base, o indicador marcou R$ 2,6 bilhões. O lucro operacional (Ebit) ajustado alcançou R$ 600,6 milhões no quarto trimestre, alta de 41,3% em relação ao mesmo período de 2020.

“A nossa posição financeira continua sólida e com espaço para potencializar a captura de novas oportunidades, centro de nossa estratégia. Fechamos o trimestre com caixa robusto”, afirma em balanço o CFO e diretor de Relações com Investidores do grupo CCR, Waldo Perez.

A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses alcançou 3 vezes no quarto trimestre, praticamente estável em relação às 2,9 vezes de um ano antes. O ligeiro aumento se deve aos desembolsos de outorgas relativas aos blocos aeroportuários Sul e Central, conquistados na 6ª rodada em abril, e também à relicitação da Nova Dutra.

Investimentos

O investimento da CCR no quarto trimestre, somando as controladas em conjunto, alcançou R$ 385,5 milhões. Conforme balanço, as concessionárias que mais investiram no período foram ViaSul, Linhas 8 e 9, RodoNorte e ViaCosteira.

Na ViaSul, houve desembolsos principalmente com duplicações em trechos da BR-386, recuperação de pavimento, finalização de obras e equipamentos de tecnologia e sinalizações. Nas Linhas 8 e 9, o aporte foi destinado principalmente à compra de equipamentos e adiantamentos a fornecedores.

Os investimentos da RodoNorte foram focados em duplicações em múltiplos trechos da BR-376. Já os investimentos da ViaCosteira tiveram foco na finalização das bases operacionais e de atendimento, equipamentos de tecnologia e sinalizações, e ainda, na conservação geral.

Para este ano, a CCR projeta investir cerca de R$ 4 bilhões, ante aproximadamente R$ 1,7 bilhão no ano passado.

