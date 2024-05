CCR tem lucro líquido ajustado de R$ 449 milhões no 1º trimestre, alta de 41,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2024 - 18:10 Para compartilhar:

O Grupo CCR encerrou o primeiro trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 449 milhões, alta de 41,5% em relação ao mesmo período de 2023. O resultado reflete o forte desempenho operacional em todos os modais e a melhora na linha financeira com a redução da taxa de juros, segundo a companhia.

O Ebitda ajustado da empresa somou R$ 2,06 bilhões entre janeiro e março, 4,6% acima da cifra registrada um ano antes. A CCR destaca a expansão de 32,8% neste indicador na plataforma Aeroportos, chegando a R$ 275 milhões.

No primeiro trimestre de 2024, o grupo apurou uma receita líquida ajustada de R$ 3,47 bilhões, crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

“A demanda de todos os nossos modais apresentou crescimento robusto, o que se traduziu em um aumento do resultado operacional e em um crescimento expressivo do nosso lucro líquido ajustado trimestral”, afirma o CEO do Grupo CCR, Miguel Setas.

De olho na busca por mais eficiência, a CCR atingiu uma razão entre Opex e receita líquida de 40,7% neste primeiro trimestre, representando uma redução de 1,5 ponto porcentual em relação ao ano anterior.