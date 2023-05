CCR tem lucro de R$629 mi no 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 18:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A operadora de concessões de infraestrutura CCR teve lucro líquido de 629 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 81,8% ante o resultado obtido um ano antes, em um resultado operacional em linha com o esperado pelo mercado, informou a empresa nesta quinta-feira.

A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,97 bilhão de reais, alta de 19% na mesma comparação.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 419 milhões de reais para a CCR no primeiro trimestre e Ebitda de 2 bilhões de reais.

A empresa, dona de concessões como a da rodovia Presidente Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, teve receita líquida de cerca de 3,8 bilhões de reais nos três primeiros meses deste ano, tombo de 52,6% na comparação com o mesmo período de 2022, em linha com a expectativa do mercado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

