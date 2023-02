CCR poderá operar concessão de Barcas no RJ até 2025

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/02/2023 - 20:20 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A CCR informou nesta sexta-feira que fechou acordo com o governo do Estado do Rio de Janeiro para operar o sistema Barcas, que liga a capital a Niterói, Angra dos Reis e Mangaratiba por até mais dois anos após o vencimento do prazo de concessão, na semana que vem.

Segundo o fato relevante, o acordo “dará ao Estado prazo de até 24 meses para concluir os estudos e realizar licitação para nova concessão para exploração de serviços públicos de transporte aquaviário de passageiros”.

(Por Aluísio Alves)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias