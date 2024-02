CCR: lucro líquido ajustado sobe 184,6% no 4º trimestre, para R$ 393,9 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 20:26 Para compartilhar:

A CCR reportou lucro líquido ajustado de R$ 393,9 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 184,6%, na comparação anual. No ano, o lucro líquido ajustado do grupo de infraestrutura somou R$ 1,4 bilhão, um crescimento de 89,9% sobre 2022.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da CCR avançou 20,1% na comparação anual, atingindo R$ 1,91 bilhão no quarto trimestre do ano passado. Em 2023, o Ebitda ajustado somou R$ 7,77 bilhões, alta de 13,2%, na comparação anual.

No quarto trimestre, a receita líquida ajustada do grupo foi de R$ 3,47 bilhões, 10,3% maior do que o mesmo intervalo do ano anterior. No ano, a receita líquida ajustada ficou em R$ 13,2 bilhões, alta 8,5%, ante 2022. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho do segmento de mobilidade urbana.

“Encerramos 2023 com um crescimento consistente da demanda nos três negócios do grupo e com o maior investimento da nossa história”, afirmou o CEO da CCR, Miguel Setas, em nota de divulgação de resultados.

Investimentos

No último trimestre do ano passado, a CCR investiu R$ 2,05 bilhões, alta de 48,1%, na comparação anual. A maior parte dos investimentos no período foi destinado ao segmento de concessões rodoviárias. Em 2023, a CCR investiu R$ 6,2 bilhões, 95,7% acima do investido em 2022. Para 2024, a empresa prevê um investimento de cerca de R$ 8,6 bilhões.

A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses ficou em 3,0 vezes no quarto trimestre. O indicador estava em 2,9 vezes no mesmo trimestre de 2022.

Dividendos

A CCR informou que “diante da situação financeira confortável” a empresa propõe um pagamento adicional de R$ 536,2 milhões em dividendos, que se somam aos R$ 316,2 milhões pagos em outubro do ano passado. A medida precisa ser aprovada na assembleia geral extraordinária prevista para abril.

